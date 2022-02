Leonie Bentveld Nederlands kampioene veldrijden bij juniores

Leonie Bentveld heeft in Hoogeveen het Nederlands kampioenschap veldrijden voor junioren vrouwen gewonnen. De 17-jarige Bentveld, die vorig weekend tweede werd op het WK in Fayetteville, verwees Lauren Molengraaf naar de tweede plaats. Pem Hoefmans werd derde.

Bentveld ging vanochtend als de grote favoriete van start. “Er wordt natuurlijk wel vaker iets verwacht. Na het WK van vorig week moest nog blijken hoe ik hersteld was. Afgelopen week heb ik veel geslapen, dus ik was blij dat ik er weer stond”, vertelt de winnares na afloop aan Cyclingonline.

Uiteindelijk bleek Bentveld veruit de beste. “Ik had ook niet verwacht dat het zo overtuigend zou zijn. Ik had nog best veel tegenstand verwacht van Lauren, maar dit was wel een parcours wat mijn lag”, klinkt het. Voor Bentveld, die een sterk seizoen achter de rug heeft en daar positief op terugkijkt, was het NK ook gelijk de laatste wedstrijd van het seizoen. “Het is nu tijd voor rust.”

Uitslag NK Veldrijden Junioren Vrouwen

1. Leonie Bentveld

2. Lauren Molengraaf

3. Pem Hoefmans