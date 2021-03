Leonie Bentveld (16) tekent bij veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft de selectie versterkt met Leonie Bentveld. De 16-jarige juniore sluit per direct aan bij de veldritploeg van manager Jurgen Mettepenningen en tekent een contract tot eind 2024, met de optie voor nog twee seizoenen.

Bentveld wist al vier keer Nederlands kampioene veldrijden te worden in de jeugdcategorieën. De veldrijdster uit het Friese Burgum komt in de winter 2021-2022 nog uit bij de junioren, waarna ze de overstap maakt naar de beloften. “Ik reed tot nu bij opleidingsteams, maar ik wil proberen om in mijn carrière ooit profrenster te worden”, vertelt Bentveld.

“Het is dus heel mooi nieuws dat ik bij een ploeg als Pauwels Sauzen-Bingoal terecht kom. Dit team heeft naast zijn mannen ook veel vrouwen en veel jongeren, en ook verschillende Nederlanders”, zegt ze. “Ik kijk al uit naar de Wereldbeker van volgend seizoen, want die heeft vanaf nu aparte wedstrijden voor de junioren. Daarin zou ik goed willen presteren, net als in de kampioenschappen voor junioren.”

‘We willen de continuïteit binnen ons team behouden’

Mettepenningen is blij met de komst van Bentveld naar zijn crossteam. “Dit bewijst dat we blijven inzetten op jeugd en dus blijven scouten naar jong talent. Zo willen we de continuïteit binnen ons team behouden. Ook bij de dames, want onze dameskern blijft aan belang winnen”, geeft de ploegmanager aan. “Ik ben nu al benieuwd naar wat ze komend seizoen in de kampioenschappen kan laten zien.”