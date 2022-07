‘Leo Hayter wordt stagiair bij INEOS Grenadiers’

Leo Hayter, het jongere broertje van Ethan Hayter, zal vanaf 1 augustus stagelopen bij INEOS Grenadiers. Dat meldt VeloNews. De 20-jarige Brit zou daarmee ook uitzicht hebben op een contract bij de WorldTour-formatie.

Hayter staat niet alleen in de belangstelling van INEOS Grenadiers: ook andere WorldTour-teams zouden interesse hebben om hem in te lijven voor 2023. Recentelijk was hij op trainingskamp met enkele renners van INEOS Grenadiers in Andorra. Voor deze ploeg zal hij dit najaar alvast uitkomen, volgens VeloNews. Naar alle waarschijnlijkheid rijdt hij verschillende Italiaanse eendagskoersen in zijn stageperiode.

Onlangs maakte Hayter indruk in de Ronde van Italië voor beloften. Hij won er met groot machtsvertoon twee bergetappes en het eindklassement. Deze woensdag begint de renner, die afgelopen winter overstapte van Team DSM Developement naar Hagens Berman Axeon, aan de Tour d’Alsace. In de Tour de l’Avenir (18-28 augustus) zal hij uitkomen voor de Britse beloftenselectie.