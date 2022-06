Leo Hayter soleert naar zege en leiderstrui in tweede etappe Giro U23

De tweede etappe in de Giro d’Italia U23 is gewonnen door Leo Hayter. De 20-jarige Brit van Hagens Berman Axeon, het jongere broertje van Ethan Hayter, sprong met nog goed 25 kilometer te gaan weg uit het peloton en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de ritzege én de roze leiderstrui.

Voor de tweede etappe van de Giro d’Italia U23 is er een oud wielergezegde: je kunt hier de koers niet winnen, maar wel verliezen. Op dag twee kregen de renners namelijk een gevaarlijke heuvelrit van Rossano Veneto naar Pinzolo over 166,5 kilometer voor de wielen geschoven. In deze verraderlijke etappe liep de weg de eerste negentig kilometer uitsluitend omhoog, waardoor de renners constant druk op de benen voelden. De kans dat er een sterke vlucht wegreed en vervolgens wegbleef, was groot, maar ook de favorieten voor de eindzege moesten op hun hoede zijn.

Twee renners vormen de vroege vlucht

In een onstuimige openingsfase werden meerdere aanvallen in de kiem gesmoord, waardoor we na twintig kilometer nog niet konden spreken van een vroege vlucht. Twee renners hadden vervolgens meer geluk. De 21-jarige Tsjech Petr Kelemen van Tudor Pro Cycling koos voor de aanval en wist samen met de Oekraïner Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini Colosio) een mooie voorsprong uit te bouwen. In het peloton had men overduidelijk geen haast om de vluchters weer bij de lurven te grijpen, waardoor Keleman en Tsarenko alsmaar verder konden uitlopen.

Met nog zeventig kilometer te gaan was het verschil tussen de twee koplopers en het peloton nog goed vijf minuten, maar echt uitzicht op de ritzege hadden Keleman en Tsarenko niet. Daarvoor was het nog te ver richting de streep en het overwicht van de ploegen met een kanshebber op de ritzege te groot. In het peloton werd een tandje bijgeschakeld en dit was slecht nieuws voor de twee koplopers. De voorsprong van de Tsjech en Oekraïner smolt als sneeuw voor de zon en met nog dertig kilometer te gaan was het verschil nog maar anderhalve minuut. Dit bleek voor Leo Hayter het sein om in de tegenaanval te gaan.

De 20-jarige Brit, het jongere broertje van Ethan Hayter, sprong weg uit het peloton en wist in geen tijd aan te sluiten bij de twee vroege vluchters. De frissere Hayter besloot niet veel later nogmaals te versnellen en wist zo Keleman en Tsarenko af te schudden. De jonge Brit moest vervolgens nog wel goed tien kilometer in zijn eentje afleggen, en dat tegen een ontketend peloton. Het verschil bedroeg met nog goed vijf kilometer te gaan echter nog altijd veertig seconden en dit bleek voor Hayter meer dan voldoende om uit de greep te blijven.

Dubbelslag voor Hayter

Hayter had in de laatste rechte lijn alle tijd om zijn overwinning te vieren en schreeuwde het uit. Het is voor de beloftevolle Brit zijn eerste zege van het seizoen. Eerder dit jaar was hij al tweede in de Italiaanse eendagskoers Trofeo Città di Meldola en tiende in het algemeen klassement van de Tour du Rwanda. Vorig jaar liet hij ook al mooie dingen zien in de beloftencategorie, met als sportieve uitschieter zijn zege in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik.