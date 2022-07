Lenny Martinez eindwinnaar Giro Valle d’Aosta, slotrit voor Oscar Onley

Lenny Martinez heeft overtuigend de Giro Valle d’Aosta op zijn naam geschreven. De 19-jarige Fransman van Groupama-FDJ U23, die op de tweede dag de macht greep in de Italiaanse beloftenkoers, kwam in de zware laatste etappe naar Cervinia niet meer in gevaar. De slotrit werd gewonnen door Oscar Onley van de opleidingsploeg van Team DSM.

De Giro Valle d’Aosta zou de Giro Valle d’Aosta niet zijn zonder loodzware bergrit op de slotdag. In de tweede helft van de rit lagen achtereenvolgens de Verrayes (6,6 km aan 7,5%), de Col de Saint-Pantaléon (13,6 km aan 7,1%) en de slotklim naar Brueil-Cervinia (18,3 km aan 5,3%).

Een vluchtgroep van vijf renners mocht strijden om de ritzege. Oscar Onley bleef het langst over met Walter Calzoni van de Italiaanse nationale selectie, waarna de jonge Brit op drie kilometer de beslissende demarrage plaatste. Hij kwam daardoor solo over de streep in Cervinia.

Strijd der favorieten

In de achtergrond werd nog een strijd uitgevochten door de klassementsrenners. Gele trui Lenny Martinez en zijn ploeggenoot Reuben Thompson waren de enigen die een demarrage van Max Poole (Development Team DSM) konden volgen. De drie kwamen met elkaar de finish over, waardoor de Fransman Martinez zijn eindzege in de Italiaanse rittenkoers veiligstelde. Thompson, zijn ploegmaat bij Groupama-FDJ U23, werd tweede in het algemeen klassement.

Martinez mag zich de opvolger noemen van de Nieuw-Zeelander Thompson, die vorig jaar de Giro Valle d’Aosta won. Ook Mauri Vansevenant (2019), Pavel Sivakov (2017), Robert Power (2015), Fabio Aru (2011 en 2012) en Thibaut Pinot (2009) staan op de erelijst.