Lennard Kämna baalt van vierde plek: “Maar blij met mijn niveau”

Lennard Kämna zat in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië mee in de beslissende kopgroep, maar de Duitser van BORA-hansgrohe kon het aan de finish niet afmaken. Hij strandde in de sprint als vierde van de vier. “Dat is wel teleurstellend”, reageert Kämna.

“We reden een sterke etappe en controleerden het peloton”, zegt hij. “In de finale koos ik het goede moment en was ik deel van de beslissende aanval. Helaas was de slotfase niet perfect voor mij. Aan de ene kant ben ik blij met mijn niveau. Mijn vorm is veelbelovend na de winter, maar dat ik vierde wordt in deze groep van vier, is wel teleurstellend.”

BORA-hansgrohe controleerde het peloton een groot gedeelte van de etappe. “Ons plan was om voor Peter Sagan te werken en er een massasprint van de maken”, geeft ploegleider André Schulze aan. “We hadden de controle, maar op de grote klim reed Movistar een strak tempo waardoor de helft van het peloton gelost werd. Inclusief Peter. Zijn groep kon niet terugkeren, dus moesten we ons plan omgooien en sprongen we mee met onze klassementsrenners.”

Na de eerste etappe is Kämna vierde in het klassement, op tien seconden van ritwinnaar en klassementsleider Andreas Kron.