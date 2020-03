Lefevere: “Vermoed dat er ploegen zijn die met coronavirus kampen” dinsdag 10 maart 2020 om 09:49

Patrick Lefevere vermoedt dat er ploegen zijn die intern met het coronavirus kampen. In De Afspraak verdenkt hij sommige ploegen van ‘een dubbele agenda’. “Misschien kampen ze wel met het coronavirus in de ploeg, maar ze houden het stil.”

In het Canvas-programma liet Lefevere zijn licht schijnen op de coronacrisis in de wielrennerij. “Ik heb momenteel medelijden met Greg Van Avermaet en zijn collega’s die niet mogen rijden. Ook voor het standpunt van Ineos kan ik nog begrip opbrengen, zij zijn een ploegleider verloren (Nicolas Portal, red). Maar met een budget van 40 miljoen euro per jaar zou ik me ook even met een sigaar en whisky in de zetel zetten.”

“Andere ploegen verdenk ik van een dubbele agenda. Misschien kampen ze wel met het coronavirus in de ploeg, maar ze houden het stil.” Honderd procent zeker is de wielermanager overigens niet. “Het is wat ik hoor in Radio Peloton. De renners hebben allemaal wel eens bij elkaar in de ploeg gereden en in een peloton wordt er gebabbeld.”