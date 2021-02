Lefevere: “Giro de vroegste koers waarin we Evenepoel kunnen uitspelen”

Dat Remco Evenepoel de training weer kan hervatten, is goed nieuws voor de kopman van Deceuninck-Quick-Step. Het betekent wel dat zijn opbouw richting de Giro d’Italia een flinke vertraging oploopt. Het lijkt uitgesloten dat Evenepoel voor de Giro al koerst. “De Giro zal de vroegste koers zijn waarin we Remco Evenepoel kunnen uitspelen”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere tegen Sporza.

“Het feit dat hij opnieuw mag trainen, is fantastisch. Ik ben zeer blij. Ik ben niet alleen blij voor Remco maar ook voor de gehele ploeg. We gaan nu proberen geen enkele stap over te slaan om hem opnieuw in competitie te brengen”, aldus Lefevere. “Remco heeft te lang stilgelegen. Hij komt nu weer uit een periode van zowat zeven tot acht weken zonder fiets.”

‘Zonder enige druk’

En dus zal de Ronde van Italië waarschijnlijk de eerste koers worden die Evenepoel rijdt sinds zijn zware val en bijbehorende breuken in de Ronde van Lombardije. “De Giro moet haalbaar zijn, maar dan mag Remco zeker geen terugval hebben. We proberen hem zeker te krijgen waar hij moet zijn, terug in het peloton”, vertelt de manager van Deceuninck-Quick-Step.

“Hij zal in de Ronde van Italië starten zonder enige druk”, benadrukt Lefevere. “Het is afwachten hoe zijn lichaam op een rittenkoers van drie weken zal reageren. Ik ben vooral tevreden dat Remco weer een positief vooruitzicht heeft.” De Giro d’Italia begint over precies drie maanden, op 8 mei met een tijdrit in Turijn.