Lefevere: “Als we nu oorlogje gaan voeren, blijven er geen tien ploegen meer over” zaterdag 2 mei 2020 om 18:38

Patrick Lefevere vindt dat dit niet het moment is om de wielersport te hervormen. Volgens de manager van Deceuninck-Quick-Step zal er oorlog gevoerd moeten worden om dat te bewerkstelligen. En dan blijven er volgens Lefevere geen tien ploegen meer over.

“We hebben als ploegen geen been om op te staan”, vertelt hij in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Er zijn veel teams die de schijn ophouden, maar overal staat het water aan de lippen. Ik ga nu dus niet vechten tegen de ASO. Als zij zeven renners per ploeg willen, dan zal het met zeven zijn. Als we nu oorlogje gaan spelen, dan blijven er volgend jaar geen tien ploegen over in de WorldTour.”

Vroeger, toen Lefevere nog voorzitter was van de AIGCP, stond de Belg vaak aan de frontlinie. Maar nu heeft hij zich berust in zijn – soms machteloze – positie. “Ik ben politiek uitgevochten. Van mijn socialistische overtuiging als oud-AIGCP-voorzitter is niet veel meer overgebleven. Alle ploegen hetzelfde startgeld? Het kleine Cofidis evenveel als wij? Dat is het soort solidariteit dat ik mij in deze crisis echt niet kan permitteren.”

“Ik heb me nog eens geëngageerd met Velon, dat fans probeerde mee te nemen in de koers door live data en videocontent te delen uit het peloton. Maar waartoe leidt het allemaal? Tegenwerking door alles en iedereen”, zo eindigt hij. “Dit is echt niet het moment om die oorlog te voeren.”