Leangel Rubén Linarez slaat dubbelslag in Volta a Portugal

Leangel Rubén Linarez heeft de tweede etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De renner uit Venezuela, die ook de eerste rit in lijn won, springt dankzij bonifcatieseconden ook naar de eerste plaats in het algemeen klassement. Rafael Reis is met andere woorden leider af.

De tweede rit van de Volta a Portugal startte in Abrantes. Vanuit die plaats in het centrum van Portugal reden de renners naar Vila Franca de Xira. In de 177,3 kilometer lange etappe lagen een aantal heuvels, maar aan de streep werd er uiteindelijk gesprint. Linarez was in die sprint sneller dan Spanjaard Miguel Angel Fernández en Tsjech Daniel Babor.