Leadout-man Stijn Steels blijft Deceuninck-Quick-Step een jaar langer trouw

Stijn Steels koerst ook komend seizoen voor Deceuninck-Quick-Step. Het WorldTeam van Patrick Lefevere maakte vandaag bekend dat de 32-jarige Belg, die veelal een dienende rol vervult bij de ploeg, zijn aflopende contract heeft verlengd tot eind 2022.

Steels prijst het professionalisme binnen Deceuninck-Quick-Step, laat hij weten op de website van de ploeg. “Het is ongelooflijk om deel uit te maken van deze groep, van deze fantastische ploeg die maar blijft winnen. Het professionalisme is zo hoog, dat het zo’n verschil maakt om een renner hier te zijn of in een andere ploeg. Iedereen in het team, elke medewerker, probeert zijn werk zo goed mogelijk te doen en dat geeft je extra motivatie om te blijven presteren. Dat is de grootste kracht hier.”

‘Fantastisch om dit te kunnen blijven doen’

De Belgische renner is blij dat hij zijn huidige rol kan blijven vervullen. “Samen met Tim (Declercq, red.) ben ik gaan studeren, en Yves (Lampaert) heb ik ook wat later leren kennen. Prof worden was onze droom, en nu samen in dezelfde ploeg zitten, is gewoon mooi. Ik ben nu tien jaar profrenner, ik weet wat mijn job is, en werken voor de kopmannen van de ploeg geeft me veel voldoening. Ik ben zelf geen topsprinter, maar ik kan een leadout doen, gaten dichtrijden en korte versnellingen maken. Om dit te kunnen blijven doen bij de Wolfpack is fantastisch”, aldus Steels.

Volgens ploegmanager Lefevere weet Steels precies wat zijn taak is en laat hij altijd alles voor de ploeg. “Stijn heeft de voorbije twee jaar getoond waartoe hij in staat is. Hij is al behoorlijk ervaren en dat is ook een voordeel om hem als een van de helpers te hebben. Rond de leiders van het team die het op de lijn moeten afmaken, heb je teamgenoten nodig die even belangrijk zijn als hun leider. We zijn blij dat we Stijn nog een jaar bij ons hebben.”