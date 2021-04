LBL: Team BikeExchange met Chaves, Groupama-FDJ rond Gaudu

De selecties voor Luik-Bastenaken-Luik blijven maar binnendruppelen. Ook Team BikeExchange en Groupama-FDJ zijn klaar voor de Waalse klimklassieker. De Australische formatie trekt met Esteban Chaves en Michael Matthews naar Luik, David Gaudu is de kopman van Groupama-FDJ.

Chaves, de nummer acht van de voorbije Waalse Pijl, kan niet wachten om zondag een rugnummer op te spelden. “Ik heb vertrouwen opgedaan in de Amstel Gold en de Waalse Pijl. Luik-Bastenaken-Luik moet mij nog beter liggen. We hebben een sterke ploeg, met ook nog Michael Matthews en een frisse Lucas Hamilton. Ik kijk echt uit naar deze wedstrijd.”

Met Chaves, Matthews en Hamilton starten er drie renners op gelijke voet. “Ik verwacht dit jaar wel een andere wedstrijd, aangezien nu iedereen weer heeft gepiekt naar deze periode. Ik ga uit van een selectieve wedstrijd”, aldus ploegleider Matt White. Brent Bookwalter, Christopher Juul-Jensen, Tanel Kangert en Mikel Nieve zijn de andere namen.

Ook Groupama-FDJ kan meerdere renners uitspelen in de finale, al lijkt David Gaudu wel de grootste kanshebber op de overwinning. De explosieve Fransman is de nummer zeven van de voorbije Waalse Pijl en werd twee jaar geleden al eens zesde in Luik. Met Valentin Madouas en Rudy Molard staan zondag nog twee interessante renners aan de start.

Selectie Team BikeExchange voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Brent Bookwalter

Esteban Chaves

Lucas Hamilton

Christopher Juul-Jensen

Tanel Kangert

Michael Matthews

Mikel Nieve

Selectie Groupama-FDJ voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Bruno Armirail

William Bonnet

David Gaudu

Matthieu Ladagnous

Valentin Madouas

Rudy Molard

Romain Seigle