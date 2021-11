Lavreysen schrikt van vertrek Haak: “Buitenlandse coach kan ons wel iets brengen”

Harrie Lavreysen reageerde geschrokken op het nieuws dat Hugo Haak binnenkort vertrekt als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. “Ik vind het lastig dat het nu ophoudt”, reageert de meervoudig wereld- en olympisch kampioen bij de NOS.

In een eerste reactie op zijn vertrek, gaf Haak aan dat hij het gevoel heeft niet de volle honderd procent te kunnen geven voor de ploeg. “Ik begrijp hem wel”, zegt Lavreysen. “Ik snap het verhaal volledig, alhoewel ik denk dat als hij tachtig procent geeft, het voor ons honderd procent is.”

De 24-jarige Lavreysen geeft aan dat hij een goede band had met de bondscoach, die zelf ook jarenlang baansprinter was. “Hij heeft ontzettend veel voor mij betekend. Op wedstrijddagen was hij voor mij de beste coach die er was. Ik had heel veel vertrouwen in hem, kon altijd bij hem terecht. Als ik een knikje van hem kreeg, wist ik precies wat het betekende. Ik ga hem missen”, stelt hij. “Ik denk dat hij heel mooie dingen heeft gedaan en dat hij trots mag zijn. Ik ben hem ontzettend dankbaar voor de afgelopen vijf jaar.”

Nieuwe bondscoach

Over een opvolger van Hugo Haak is nog niet gesproken. Hij zal, tot er een opvolger is, actief blijven als bondscoach en staat ervoor open om zijn opvolger in te werken. “Ik denk niet dat hij het programma helemaal gaat omgooien”, verwacht Lavreysen van de nieuwe bondscoach. “Dat zal ook niet verstandig zijn. Er zijn niet heel veel coaches die voor ons op dit niveau geschikt zijn. Ik hoop dat ze in de rij staan, maar ik ben er bang voor.”

De sprintkampioen van Tokio weet wel wat een nieuwe keuzeheer moet meenemen. “Iemand met nieuwe inzichten. Dat kan ons wel helpen”, vindt hij. “Een buitenlandse coach kan ons ook wel iets brengen.” Voor Haak waren buitenlanders Bill Huck en René Wolff de bondscoaches van de Nederlandse baansprinters.