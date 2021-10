Lavreysen en Hoogland plaatsen zich voor finale keirin

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland mogen zich vanavond opmaken voor de finale van de keirin. De Nederlandse baansprinters kwamen zonder kleerscheuren door de voorronden van het keirintoernooi.

Lavreysen en Hoogland moesten zich eerst oppeppen voor de eerste ronde. Ze reden beiden naar winst in hun wedstrijd en wisten zich zo direct te plaatsen voor de halve finales. Lavreysen kwam in zijn halve finale als eerste over de finish, voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago en de Fransman Rayan Helal. Hoogland bleek in die andere halve finale dan weer te sterk voor de Rus Michail Jakovlev en Kento Yamasaki uit Japan.

De finale van het keirintoernooi wordt vanavond rond 20.50 uur verreden, na de troostfinale voor de plekken twaalf tot en met zeven. Lavreysen en Hoogland zijn als regerend wereldkampioen (Lavreysen) en Europees kampioen (Hoogland) favoriet voor de keirintitel, maar de concurrentie is stevig met de Fransman Helal, de Japanner Yamasaki, de Rus Jakovlev en de voor Trinidad en Tobago uitkomende Paul.

Woensdag veroverden Lavreysen en Hoogland al voor de vierde keer op rij de wereldtitel op de teamsprint, samen met Roy van den Berg.