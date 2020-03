Lavreysen en Hoogland maken zich op voor verwachte sprintfinale zondag 1 maart 2020 om 12:32

De finale van de individuele sprint gaat zoals verwacht tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Titelverdediger Lavreysen versloeg in zijn halve finale de Maleisiërs Mohd Azizulhasni Awang, terwijl Hoogland in twee heats te sterk was voor de Pool Mateusz Rudyk.

Lavreysen en Hoogland verdeelden afgelopen seizoen de belangrijkste prijzen. De sprinter uit Luyksgestel werd wereldkampioen in Pruszków en won drie wedstrijden om de Wereldbeker. Hoogland was dan weer de beste op de Europese Spelen en het EK. Beide renners bleken in hun halve finale een maatje te groot voor de tegenstand.

Lavreysen moest het opnemen tegen de Maleisische routinier Azizulhasni Awang. De regerend wereldkampioen bleek in beide heats veel sneller dan Awang en plaatste zich op soevereine wijze voor de allesbeslissende finale. In de eerste heat begon de Maleisiër in het wiel van Lavreysen aan zijn sprint, maar die laatste had duidelijk meer snelheid.

In de tweede heat drukte Lavreysen na een korte sprint als eerste zijn wiel over de streep. Voor Hoogland beloofde het een pittige halve finale te worden, aangezien zijn Poolse tegenstrever Rudyk de laatste drie wereldbekermanches wist te winnen, weliswaar bij afwezigheid van de twee Nederlandse sprinttoppers.

Rudyk was in de kwartfinale nog te sterk voor Matthijs Büchli, maar bleek niet opgewassen tegen de Europese kampioen. Hoogland won beide manches op overtuigende wijze en mag zich nu opmaken voor de grote finale tegen zijn landgenoot en vriend Lavreysen. De eerste heat begint rond 14.39 uur, de tweede heat start om 16.20 uur.