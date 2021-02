Laurens Sweeck wint Sluitingsprijs Oostmalle, Lars van der Haar derde

Laurens Sweeck heeft de Sluitingsprijs Oostmalle op zijn naam geschreven en zo een punt achter de crosswinter gezet. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam solo over de streep en pakte zo zijn vijfde overwinning van het seizoen. Quinten Hermans en Lars van der Haar mochten mee het podium op.

Quinten Hermans, Toon Aerts en David van der Poel begonnen sterk. Van die drie bleek Hermans de beste, want hij ging solo op pad. Alleen Laurens Sweeck en Van der Poel waren in staat om hem bij te halen in de derde ronde.

Het ging voor Sweeck niet hard genoeg, want nog in diezelfde derde ronde ontdeed hij zich van Hermans en Van der Poel. Het verschil was aan start-finish ongeveer tien seconden. Van der Poel zakte na een valpartij ver weg, terwijl ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout een slechte dag kenden.

Soevereine Sweeck

Sweeck had dan weer een goede dag, want hij reed alsmaar verder weg van nummer twee Hermans. Voor de derde plek kwamen de talentvolle Niels Vandeputte, die deze week een profcontract tekende bij Alpecin-Fenix, Lars van der Haar en Jens Adams in aanmerking. Daarachter was ook Toon Aerts bezig met een inhaalslag.

De laatste ronde werd een zegetocht voor Laurens Sweeck, die zijn vijfde overwinning van het seizoen binnenhaalde. Quinten Hermans stelde zijn tweede plek veilig en daarachter pakte Lars van der Haar de derde plaats door Adams en Aerts achter zich te houden. Jim Aernouts (Baloise-Trek) zwaaide af met een achtste plaats.

Sluitingsprijs Oostmalle 2021

Uitslag mannen

1. Laurens Sweeck in 59m07s

2. Quinten Hermans op 19s

3. Lars van der Haar op 33s

4. Toon Aerts op 48s

5. Jens Adams op 56s

6. Niels Vandeputte op 1m10s

7. Michael Vanthourenhout op 1m23s

8. Jim Aernouts op 1m31s

9. Daan Soete op 1m31s

10. Diether Sweeck op 1m31s