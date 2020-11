Laurens Sweeck wint opnieuw: “Hopelijk houd ik de vorm vast”

Laurens Sweeck kon zaterdag tijdens de Stellacross gewoon in het wiel van Toon Aerts blijven zitten met Michael Vanthourenhout op komst. Mede daardoor besliste Sweeck de sprint met Aerts vervolgens in zijn voordeel. “Ik zat dankzij Vanthourenhout in een zetel.”

Toch vond de Belgisch kampioen niet altijd dat hij in het voordeel was. “Op de technische stroken kon ik beter in eerste positie rijden”, vertelt hij aan WielerFlits. “Als je dan een fout maakt, verliest je terrein. Het was dus een zaak om geen fouten te maken.”

“In de rechte strook naar de finish had ik dan weer wel een voordeel door de wind. Toen we begonnen met sprinten heb ik niet getwijfeld en heb ik aangezet. Ik dacht dat Toon even twijfelde om te gaan, maar ik heb gewoon vol gesprint. Ik ben blij dat ik de zege naar me toe heb getrokken.”

Eerder deze week won Sweeck ook al in Niel. Na een redelijk moeizaam begin van het crossseizoen heeft de Vlaming nu zijn topvorm te pakken. “De Koppenberg twee weken geleden was mijn ding ook niet echt. Ik miste toen ook nog een paar procentjes, denk ik. Op het EK waren die paar procentjes er wel, maar zat ik ook wel een beetje met het ploegenspel. Door een kettingbreuk miste ik toen het podium.”

“Ik heb daarna een rustmomentje ingebouwd. Dat kan soms ook lonen. Iedereen probeert op een kampioenschap altijd een tikkeltje beter te zijn, maar ik probeer altijd op niveau te zijn. Ik voel me nu goed. Hopelijk kan ik dat vasthouden. Ik heb niet de indruk dat de vorm snel gaat minderen, nu de wedstrijden sneller op elkaar komen.”

Stage

De vraag is of Sweeck, net als vele andere veldrijders, de komende periode nog wel op stage kan. Nu het coronavirus nog steeds terrein aan het winnen is in Europa, lijkt een vlucht naar een zonnig oord niet voor de hand te liggen. “Ik heb daar nog niet echt naar gekeken.”

“Normaal reageer ik mentaal en fysiek altijd super op stage, maar nu heb ik nog niet op stage gekund. Ik mis het wel, maar het is roeien met de riemen die je hebt. We zijn wel met een aantal renners aan het kijken om met de auto te gaan, maar we weten nog niet of dat haalbaar is.”

Over twee weken staat in Tabor een nieuwe Wereldbeker-manche op de kalender, maar over die verplaatsing maakt Sweeck zich geen zorgen. “Ik weet niet hoe het in Tsjechië gaat, maar ik vermoed dat het in de Wereldbeker toch wel goed geregeld zal zijn.”