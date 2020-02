Laurens Sweeck wint ook de Superprestige: “Ik heb niks te klagen over dit seizoen” zaterdag 15 februari 2020 om 17:42

Het seizoen 2019-2020 gaat voor Laurens Sweeck de boeken in als een van de beste uit zijn carrière. De coureur van Pauwel Sauzen-Bingoal won niet alleen het Belgisch kampioenschap, maar zaterdag ook de Noordzeecross en daarmee ook de Superprestige. “Ik heb dus helemaal niks te klagen over dit seizoen. Het is heel mooi geweest”

Zaterdag ploeterde Sweeck bijna foutloos door het zand, al dacht de Vlaming aan het begin niet per se dat het zijn dag zou worden. “Ik had een niet al te best gevoel aan het begin”, vertelt hij. “Er stond heel veel wind. Het was de kunst om weg te raken en dan te hopen dat de anderen naar elkaar zouden kijken. En dat was wel een beetje het geval.”

“Je zag duidelijk dat Iserbyt en Vanthourenhout in mijn ploeg zaten. Ik denk dat Eli wel even geprobeerd heeft voor de zege te gaan, maar hij heeft er al een heel aantal gewonnen dit seizoen. Nu pak ik er ook eentje, zo is het toch mooi verdeeld”, sluit hij af.