Laurens Sweeck pakt podiumplaats in Namen: “Voelde al wel dat dit erin zat”

Laurens Sweeck is bezig aan een goed seizoen, maar toch hadden maar weinig mensen vooraf voorspeld dat hij op het podium zou staan bij EK in Namen. Zelf was de Belg minder verbaasd over zijn derde plaats. “Voor het seizoen had ik dit misschien niet verwacht, maar op basis van de laatste weken had ik wel het gevoel dat dit erin zat”, zei Sweeck na afloop van de cross tegen WielerFlits.

“Stiekem hoop je op wat meer, maar ik denk dat ik vandaag tevreden ben met wat ik gepresteerd heb”, aldus de 28-jarige veldrijder. “Ik heb mijn best gedaan. Mijn conditie is goed, maar ik had geen superdag. Op zo’n omloop heb ik die echt nodig om mee te doen voor winst. Ik heb er alles aan gedaan om die wel te hebben, maar dat is er niet echt uitgekomen”, zegt Sweeck, die wel tevreden is met zijn tweede plaats. “Dit was denk ik het hoogst haalbare.”

Sweeck liet in aanloop naar het EK de Koppenbergcross bewust schieten. “Ik dacht dat dat mij hier misschien net dat beetje extra ging geven. Vorige weekend was ook al een dubbelweekend en de Koppenberg komt daar dan heel snel achter, terwijl dat niet echt mijn ding is. Dat is voor mij extra zwaar. Misschien had ik het beter wel gedaan, daar kun je achteraf over discussiëren. Maar ik heb mezelf niets te verwijten.”

Op een gegeven moment maakte Sweeck bijna de aansluiting met Lars van der Haar en de uiteindelijke winnaar Michael Vanthourenhout, die op dat moment samen op kop reden. “Als ik die afdaling tot een goed einde breng, dan kwam ik heel dicht bij ze. Maar het was op de limiet, dan maak je fouten. Dat ik daar op de limiet reed, is ook een teken dat ik niet rapper kon. Gezien de verschillen daarna, was het ook niet aan mij om nog rapper te rijden. Die twee voor mij waren gewoon te sterk.”