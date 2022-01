Laurens Sweeck: “Doet veel deugd dat het ineens lukt”

Laurens Sweeck was de enigszins verrassende winnaar in de X2O Trofee Hamme. De Belg rekende in een spannende sprint af met zijn landgenoot Toon Aerts en was daar zichtbaar content mee. “Het was lang geleden dat ik nog eens meegedaan heb voor winst, en dan doet het extra veel deugd als het ineens lukt”, zegt Sweeck in het flash-interview na afloop. De laatste keer dat Sweeck won was op 13 november, in de Ethias Cross Leuven.

Sweeck, die voor het eerst dit seizoen won in een veldrit met veel toppers aan de start, maakte er een lange sprint van. “Ik was niet zeker van mijn sprint, maar ik voelde dat hij (Toon Aerts, red.) niet helemaal in het wiel zat toen we de laatste rechte lijn opdraaiden. En als je dan vol aan het sprinten bent, komt de meet wel dichtbij. Al merkte ik dat het de laatste meters wel lastig werd”, legt hij uit.

Op de vraag of hij deze overwinning nodig had om een mentale boost te krijgen met het oog op het WK, geeft de renner van Pauwels Sauzen-Bingoals een bevestigend antwoord. “Slecht is dat nooit niet. Het BK was goed, vorig weekend kon ik ook mee leven en hier kan ik zeker mee leven”, lacht hij.

Toch wil Sweeck geen favorietenrol voor volgende weekend, hij blijft liever een outsider. “Het is goed dat er niet te veel over mij gepraat wordt, dan ga ik stilletjes naar daar”, klinkt het.