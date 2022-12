Laurens Sweeck doet opnieuw goede zaken in Wereldbeker veldrijden

Laurens Sweeck zal ongetwijfeld met een tevreden gevoel terugkijken op de Wereldbeker van Dublin. De crosser van Crelan-Fristads slaagde er niet in om topfavoriet Wout van Aert van de zege te houden, maar finishte wel als tweede en deed zo uitstekende zaken met het oog op de eindzege in het regelmatigheidsklassement.

Sweeck kon in de finale als enige enigszins in de buurt blijven van een ontketende Van Aert, maar slaagde er niet in om zijn landgenoot van de zege te houden. “Ik had soms goede momenten, maar kende ook slechte momenten. In de finale kende ik weer een goede fase en had ik nog iets over. Het was echt een moeilijke wedstrijd. Het was van bij de start al erg glibberig en dat werd alleen maar erger”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview na de finish.

“Verschillende renners hebben vandaag op kop gereden. Er waren voortdurend positiewisselingen, maar dat zorgde wel voor de nodige spanning in de race. Ik zat niet in het wiel van Wout op het moment dat hij versnelde. Het was vervolgens ook niet meer mogelijk om nóg harder te rijden”, aldus Sweeck, die heeft genoten van de cross in Dublin. “Er hangt echt enorm veel sfeer. Ik denk dat de cross hier wel leeft.”

Beste papieren

Sweeck heeft na negen manches in de Wereldbeker de beste papieren als het gaat om de eindzege. Het verschil tussen leider Sweeck en zijn grote uitdager Eli Iserbyt is nu zeventien punten. Er staan nog vijf wereldbekermanches op het programma: in Val di Sole (17/12), Gavere (26/12), Zonhoven (08/01), Benidorm (22/01) en Besançon (29/01).