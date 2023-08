Laurens Huys verlaat Intermarché en volgt zijn hart naar Frankrijk

Laurens Huys rijdt volgend jaar voor Arkéa-B&B Hotels, zoals Arkéa-Samsic volgend jaar heet. De 24-jarige Belg heeft een eenjarig contract getekend bij het Franse WorldTeam. De voorbije twee seizoenen reed Huys voor Intermarché-Circus-Wanty.

“Koersen in Frankrijk is altijd een droom van me geweest”, zegt Huys op de site van Arkéa-Samsic. “Als je prof wilt worden, moet je ooit de kleuren van een Frans team hebben gedragen. We hebben heel mooie wedstrijden in België en behoorlijk wat klassiekers, maar de Franse kalender is ongelofelijk, met vooral de mooiste rittenkoersen van de kalender.”

Huys is in het bijzonder blij dat hij zich bij Arkéa-Samsic mag aansluiten. “Ik heb veel ambitie voor 2024. Ik heb in de Giro gezien hoe het team werkt, met de hele staf. Dat is wat me verleidde om de stap te maken. Ik ben een klimmer-puncheur. Clément Champoussin is een van mijn vrienden in het peloton. Het zal mijn doel worden om hem te helpen om grote wedstrijden te winnen, of ritten in grote rondes.”

In de genoemde Giro werd Huys, vanuit de vroege vlucht, achtste in de etappe naar Bergamo. Vorig jaar eindigde hij als zevende in de Tour of Norway. Ook in de Ronde van Hongarije 2020 (achtste) en de Alpes Isère Tour 2021 (vijfde) behaalde hij top-tienplaatsen in het eindklassement.