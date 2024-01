maandag 15 januari 2024 om 19:02

Laurens De Plus kijkt uit naar Tour Down Under: “Verandering van spijs doet eten”

Beginnen met de Tour Down Under: voor Laurens De Plus is het een geheel nieuwe ervaring. De 28-jarige renner van INEOS Grenadiers kan niet wachten om te beginnen aan de Australische rittenkoers (16-21 januari). “Dit is een deugddoende nieuwe prikkel”, blikt De Plus met Het Laatste Nieuws vooruit.

“Het was deze koers of voor de negende keer op hoogtestage trekken naar de Teide. Ik was nog nooit in Australië geweest en vind het heel aangenaam om mij voor te bereiden op wat nog volgt”, verklaart hij zijn keuze voor de Tour Down Under. “De wegen zijn prima, het parcours is uitdagend genoeg en onderweg spot je koala’s en kangoeroes aan de lopende band. Dit is een deugddoende nieuwe prikkel. Hoe zeggen ze dat: verandering van spijs doet eten?”

De Plus kijkt dus uit naar de Tour Down Under, maar koestert zelf geen persoonlijke ambities. “Mijn ambities zijn gematigd. Het is de eerste koers na mijn val”, doelt hij op zijn zware crash in de voorbije Vuelta a España, met een heupbreuk tot gevolg. “Het is confronterend hoe snel je het koersgevoel en het positioneren verleert. Zaterdag reden we een criterium, vijftig kilometer over een uur, dat was een systeemschok voor mijn lichaam.”

In dienst van Narváez

En dus hoopt hij vooral nuttig te zijn in dienst van zijn Ecuadoraanse ploeggenoot Jhonatan Narváez, die afgelopen weekend de Down Under Classic wist te winnen. “Hij is alleszins onze klassementsman. Jhonny reed vorig jaar een sterk seizoenseinde in China en heeft die vorm doorgetrokken tot nu. Hij heeft van deze wedstrijd een doel gemaakt.”

“Hij wordt binnenkort vader en dus wil hij eerst al wat goeie resultaten neerzetten voor hij naar Ecuador trekt voor de bevalling. Ik hoop Jhonny bergop zo goed mogelijk te ondersteunen. We staan met een sterke ploeg aan de start, ook tempobeulen Filippo Ganna en Joshua Tarling zijn hier. We kunnen oorlog maken.”

De Plus kijkt vooral naar de laatste twee etappes, want dan trekken de renners naar Willunga Hill en Mount Lofty. “In de laatste twee ritten wordt het klassement beslist op een parcours dat qua lastigheidsgraad doet denken aan de Ardennen. De zwaarste hellingen duren zo’n acht a tien minuten, dat is ideaal voor de mannen met een goeie punch bergop.”