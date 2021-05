Lauren Kitchen (30) zet punt achter carrière

Lauren Kitchen heeft met onmiddellijke ingang een punt gezet achter haar carrière als profwielrenster. De 30-jarige Australische heeft niet meer de passie om nog langer door te gaan. “Ik kwam een maand geleden tot de conclusie dat ik andere dingen wil ontdekken”, laat ze weten via Facebook.

Kitchen kwam de voorbije seizoenen uit voor de vrouwenploeg van Groupama-FDJ. “Ik heb deze beslissing niet zomaar even genomen, maar ik weet zeker dat het de juiste keuze is. Ik kwam vorig jaar zwaar ten val en was zo een hele tijd uit de roulatie. Ik heb deze periode gebruikt om na te denken over de toekomst en wat me nu écht gelukkig maakt.”

“Ik dacht eigenlijk dat ik nog de passie had om mijn contract tot het einde van 2022 uit te dienen, maar in aanloop naar het Festival Elsy Jacobs kwam ik tot de conclusie dat het heilige vuur is verdwenen. Ik wil nu afscheid nemen van de sport, aangezien ik vandaag de dag nog altijd plezier haal uit de wielersport”, aldus Kitchen.

De Australische begon haar profcarrière in 2012 in het tenue van Rabobank. Ze reed vervolgens voor Wiggle Honda, Hitec Products en dus FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope. Ze won onder meer de Ronde van Overijssel, de Tour of Zhoushan Island en de Grand Prix International d’Isbergues. Ze stond echter vooral te boek als een gewaardeerde helper.