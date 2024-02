zondag 11 februari 2024 om 15:09

Laura Verdonschot (3e) heeft haar eend eindelijk te pakken: “Mijn familie is heel blij”

Een stralende Laura Verdonschot op het podium van de X2O Trofee Lille. De Belgische van De Ceuster-Bonache, die de laatste weken in topvorm verkeert, kwam in de Krawatencross als derde over de streep, na wereldkampioene Fem van Empel en Nederlands kampioene Lucinda Brand.

“Ik hoop dat ik morgen nog betere benen heb, of toch zeker goed hersteld ben. Ik aas op een eend van de X2O, voor de kindjes van mijn zus. Ik hoop dat dat erin zit. Lille is een thuiscross, met veel volk. Maar als je op deze manier rondrijdt, supportert iedereen wel voor je. Ik heb het wel anders meegemaakt.” Het waren de woorden van Laura Verdonschot, zaterdag, na haar tweede plaats in de Superprestige van Middelkerke.

De 27-jarige Verdonschot ging vandaag dus op jacht naar een podiumplek in Lille, en met succes. Na ruim veertig minuten crossen kwam ze namelijk als derde over de finish. Ze wist zo haar felbegeerde badeend binnen te halen. “Het is een mooie dag vandaag. Mijn familie is heel blij met de eend die ik verzameld heb”, begon ze haar verhaal in het flashinterview. “Mijn peetkinderen waren al aan het glunderen in de tent.”

Gevecht voor het podium

Verdonschot werd dus derde in Lille, maar dacht onderweg nog even aan plek twee. “Ik kwam nog dicht bij Lucinda, maar kreeg op een gegeven moment af te rekenen met een leegloper. Of zo voelde het toch. Ik nam het zekere voor het onzekere en besloot te wisselen, maar dat liep niet heel erg gesmeerd. Ik miste verder ook mijn start en toen was het gat eigenlijk al gemaakt. We bleven zo hangen op onze posities, al was Lucinda ook wel net iets sterker.”

Verdonschot moest tijdens de cross vooral rekening houden met Annemarie Worst, die uiteindelijk als vierde eindigde. “Ik dacht nog even dat ik met Annemarie naar de finish zou moeten rijden. Ik dacht al: fuck, daar gaat mijn eend. Maar uiteindelijk heb ik genoeg druk kunnen zetten in de zandpassages en zo kon ik nog wegrijden. Ik hoop de komende weken met deze benen verder te crossen. Dan zit er nog wel iets moois in.”