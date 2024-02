zondag 4 februari 2024 om 17:17

Lars van der Haar pechvogel op WK veldrijden: “Is me nog nooit overkomen”

Video Lars van der Haar was misschien wel de grootste pechvogel op het WK veldrijden in Tábor. Niet alleen miste de Nederlander zijn start volledig, ook kreeg hij nog af te rekenen met een kettingbreuk. “Dit is me nog nooit overkomen, maar voor alles moet een eerste keer zijn”, zegt hij voor onze camera.

“Bij de start liep het al niet goed. Mijn achterwiel slipte door. Ik had zo veel kracht in de benen dat het doorslipte (lacht). Ik kon wel rustig blijven en zat vrij snel terug waar ik moest zitten.”

Uiteindelijk knokte Van der Haar zich weer de top-5 in. “Ik was aan het rekenen en wilde kijken of ik nog naar Pim kon rijden. Ik had goede benen, maar wilde het zonder Eli doen. Ik wilde net gas geven, maar dan knakte de ketting. Als je zulke pech tegenkomt, maakt dat het gemakkelijk te plaatsen.”

Maar voor Van der Haar zit het seizoen er nog niet op. “Ik heb nog twee doelen: Lille en Brussel, om de X2O Trofee netjes af te sluiten en het klassement binnen te halen. Vandaag laat ik een vierde of vijfde plek liggen, en dat is jammer. Maar ik heb laten zien dat ik erbij was.”