Lars van der Haar boekt overtuigende zege in Superprestige Gavere

Lars van der Haar heeft met ruim verschil de Superprestige Gavere gewonnen. De Nederlander reed half koers weg bij zijn tegenstanders en werd in het restant van de wedstrijd niet meer bedreigd. Eli Iserbyt verzekerde zich dankzij een tweede plaats van de eindzege.

Toon Vandebosch was als eerste weg in Gavere, waar de slotmanche van de Superprestige plaatsvond. Ook Toon Aerts en Eli Iserbyt schoten goed uit de startblokken. Op de eerste helling had Aerts echter wat kleine problemen met zijn ketting, waarna Iserbyt doortrok. Terwijl Aerts zich al snel wist te herstellen, zaten enkele andere favorieten gelijk op een gaatje. Daan Soete en Michael Vanthourenhout sloten aan het eind van de eerste ronde ook aan.

Van der Haar en Jens Adams maakten in de tweede ronde de sprong. Niet veel later, in de derde ronde, trok Van der Haar zelfs vooraan door. Hij sloeg een klein gaatje, maar Eli Iserbyt liet hem niet zomaar begaan. In een afdaling kwam laatstgenoemde echter ten val. Van der Haar, die het gezelschap kreeg van Vanthourenhout en ploeggenoot Aerts, wachtte uiteraard niet.

Van der Haar beslist de wedstrijd

Iserbyt kwam desondank terug en gaf er meteen een lap op. Aerts en Vanthourenhout hingen daarop aan het elastiek, maar Van der Haar had blijkbaar nog wel wat reserves. Bergop knalde hij uit het wiel van Iserbyt vandaan en sloeg direct een groot gat. Iserbyt had geen antwoord en zakte terug tot bij Aerts en Vanthourenhout. Het drietal zou gaan strijden om de tweede plek, want Van der Haar was gaan vliegen.

Na zes rondes keken de drie Belgen al tegen een achterstand van bijna een minuut aan. In de zevende ronde probeerde Toon Aerts dan bij de heren van Pauwels Sauzen-Bingoal weg te rijden om er een een-tweetje van te maken voor Baloise-Trek Lions. Vanthourenhout kraakte door de demarrage van Aerts, maar Iserbyt hield stand.

Iserbyt toont karakter

Althans, in eerste instantie. Na een nieuwe versnelling van Aerts, in de voorlaatste ronde, ging Iserbyt alsnog overboord. Voor even dan, want Iserbyt gaf niet op, keerde terug en liet zijn concurrent daarop gelijk achter. Zodoende verzekerde hij zich van de tweede plaats in de cross en de eerste plaats in het eindklassement van de Superprestige.

Lars van der Haar was op dat moment al lang en breed binnen. De Nederlander boekte zijn vierde zege van het seizoen.

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt

3. Toon Aerts

4. Michael Vanthourenhout

5. Daan Soete

6. Kevin Kuhn

7. Kevin Rüegg

8. Joran Wyseure

9. Ryan Kamp

10. Toon Vandebosch