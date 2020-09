Lars van den Berg wordt prof: “Ik zal vooral Thibaut Pinot ondersteunen”

Lars van den Berg maakt na een jaar bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ de overstap naar de hoofdmacht. Dat wist de Nederlander al even: “Voordat alles weer ging beginnen. Met een fijn gevoel begon ik zo aan de tweede seizoensstart.”

“Ik merkte al snel dat Groupama-FDJ vertrouwen had in me”, doet de Utrechter zijn verhaal aan WielerFlits. Van den Berg had dat vertrouwen niet alleen gekweekt in de Tour des Alpes Maritimes et Var, waar hij als derde eindigde in de slotetappe. “Ook in de eerste trainingen met de ploeg na de coronabreak voelde ik dat vertrouwen. Daarna is het snel gegaan.”

“Volgend jaar zal ik vooral proberen om Thibaut Pinot te ondersteunen. Ik zal vaker met die groep meegaan. Mijn precieze programma weet ik nog niet, maar ik zal enkele Franse etappekoersen in dienst rijden. Misschien ook wel de wat grotere.”

Toen Van den Berg in augustus indruk maakte in dienst van Arnaud Démare, wist de 22-jarige renner al even dat hij zijn profcontract beet had. De Frans kampioen op de weg toonde zich nadien erg tevreden met het werk van de jonge Nederlander.

Alhoewel Van den Berg aankomend jaar vooral met de groep-Pinot zal optrekken, zou het ook zomaar eens kunnen dat we de combinatie Van den Berg-Démare vaker gaan zien. “Maar dat hoor ik later. Toen ik mijn profcontract tekende, had ik nog niet de Ronde van Wallonië verreden.”

Comeback

Momenteel is Van den Berg nog bezig met het herstellen van zijn valpartij op het NK voor beloften in augustus. De Nederlander hoopte zijn comeback te maken in de Ronde de l’Isard, maar die wedstrijd kwam uiteindelijk nog te vroeg.

“Met mijn sleutelbeen ging het snel weer goed, maar mijn peesplaat in mijn rechterbeen deed nog lang pijn. Elke keer als ik weer ging trainen, verzuurde dat. Ik start dit seizoen nog wel in Piccolo Lombardia en Parijs-Tours U23, maar ik heb nog niet extreem goed kunnen trainen.”