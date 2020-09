Lars Forster wint veldrit in Baden, Vincent Baestaens tweede

Zwitsers kampioen Lars Forster heeft in eigen land de eerste cross van het seizoen gewonnen. In Baden reed hij in de slotfase weg uit een kopgroep van vier. Vincent Baestaens won de sprint voor de tweede plaats van Kevin Kuhn.

Het was Kevin Kuhn die in de openingsfase het vuur aan de lont stak. De jonge aanwinst van Tormans CX-team pakte in een mum van tijd 20 seconden op een achtervolgende groep met daarbij de voornaamste favorieten. Daarbij ook de jonge Thibau Nys die zijn debuut maakte bij de profs. Nys moest in de beginfase wel hemel en aarde verzetten om vanop de allerlaatste startplaats (geen UCI-punten) op te schuiven naar de kop van de koers.

Het liedje van Kevin Kuhn duurde tot halfkoers. Dan kwamen Lars Forster, Timon Rüegg en Vincent Baestaens opnieuw aansluiten. Ook Loris Rouiller en Lukas Flückiger maakten de sprong, al speelde dat duo voor accordeon met het voornoemde kwartet. Met nog een kwartier koers prikte Vincent Baestaens, maar ook hij werd opnieuw tot de orde geroepen.

Lichtlopend parcours

De goede demarrage bleek uiteindelijk die van Lars Forster. De veldrijder / mountainbiker fietste in een mum van tijd een voorsprong van vijftien seconden bijeen en dat bleek voldoende om deze openingscross, in echt zomerweer en op een wel zeer lichtlopend parcours, op zijn naam te schrijven. Vincent Baestaens won het sprint voor de tweede plaats van Kevin Kuhn.

Lander Loockx, ploegmaat van Baestaens bij Maes-Hens, werd zevende, de Nederlander Gosse van der Meer elfde en Thibau Nys zakte in de slotfase terug van plaats zeven naar plaats dertien.

Uitslag:

1. Lars Forster

2. Vincent Baestaens

3. Kevin Kuhn

4. Lukas Flückiger

5. Timon Rüegg

6. Loris Rouiller

7. Lander Loockx

8. Gilles Mottiez

9. Joris Ryf

10. Michael Boros