Lars Boven slaat dubbelslag in Baltyk-Karkonosze Tour

Lars Boven heeft namens de Jumbo-Visma Academy een dubbelslag behaald in de Baltyk-Karkonosze Tour. De Nederlander bleef in de straten van Lubán een aanstormend peloton nipt voor. Stanislaw Aniolkowski werd tweede, Metec-TKH-renner Thijs de Lange derde.



De Baltyk-Karkonosze Tour kende een vreemd begin van de ronde. Nadat de ploegen waren aangekomen in Polen, werd besloten om de eerste twee etappes te schrappen in verband met het coronavirus. Daardoor stond vrijdag pas de eerste etappe op het programma.

Er staan vier Nederlandse ploegen aan de start in deze UCI 2.2-wedstrijd. Jumbo-Visma Academy en Metec-TKH zijn de continentale teams aan de start in Polen, Dutch Food Valley en Allinq-Krush-De IJsselstreek de clubteams.

De Baltyk-Karkonosze Tour duurt nog tot en met zondag.

