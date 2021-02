Laporte spoelt moeizaam jaar weg met winst: “Momentum nu vasthouden”

Christophe Laporte was erg opgetogen met zijn overwinning in de openingsetappe van de Ster van Bessèges. Na een moeizaam seizoen waarin hij vroeg zijn pols brak en hij Cofidis geen successen bezorgde, heeft hij nu al zijn eerste zege op zak.

“2020 was geen makkelijk jaar”, vertelde Laporte na afloop van de eerste rit. “Nu was ik de hele winter erg gemotiveerd, had ik geen problemen en wist ik dat mijn vorm goed was. Ik wist dat ik aan de voet van de slotklim in de juiste positie moest zitten. Ik verwachtte een aanval en moest dan mee. Dat lukte gelukkig. Ook pakte ik wat bonificatieseconden voor het klassement.”

“Morgen is een sprintfinish die ik al een keer wist te winnen, maar deze keer ligt het niveau een stuk hoger. Met het oog op de afsluitende tijdrit van zondag willen we opnieuw voor bonificaties gaan. Ik ben erg blij dat ik het seizoen goed voor de ploeg heb kunnen aftrappen. Dit geeft veel vertrouwen. We willen het momentum nu vasthouden.”