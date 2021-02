Christophe Laporte klopt Bouhanni in openingsrit Bessèges

Christophe Laporte heeft de openingsetappe van de Ster van Bessèges achter zijn naam gezet. Op de oplopende slotkilometer in Bellegarde was de renner van Cofidis de enige die een lange sprint van Nacer Bouhanni kon beantwoorden.

De vijfdaagse Ster van Bessèges, ook wel de Tour du Gard, is de eerste Europese etappekoers van het seizoen 2021. Hoewel de wedstrijd slechts van de eerste categorie is, staat er een sterk deelnemersveld aan het vertrek. Veel renners en ploegen zagen hun deelname aan bijvoorbeeld de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol in het water vallen en kozen daarom hun toevlucht tot de Zuid-Franse ronde. Onder meer wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en de Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Vincenzo Nibali zegden hun deelname toe.

De ronde begon met een etappe in lijn over 143,6 kilometer, die startte en finishte in het dorpje Bellegarde – ten zuidoosten van de stad Nîmes. Van daaruit maakte de route eerst twee lussen van vijftig kilometer in noordelijke richting en vervolgens een lus van veertig kilometer naar het zuiden. De streep lag na de beklimming van de Côte de la Tour, een klim van tweede categorie. Een jaar geleden zorgde deze rit meteen voor spektakel en sloegen waaiers het peloton flink uit elkaar. Alexys Brunel was toentertijd de sterkste van het pak.

Geen Sport Vlaanderen-Baloise

Vlak voor de start van de editie van 2021 werd bekend dat Sport Vlaanderen-Baloise niet van start ging. De ploeg had te maken met een vermoedelijke coronabesmetting, waarna zij zich terugtrok. Zo begonnen niet 22, maar 21 teams even na een uur aan de eerste etappe. Drie renners wisten al vroeg los te komen van het peloton. De neoprofs Tom Paquot van Bingoal-Wallonie Bruxelles en Alexandre Delettre (Delko) sloegen de handen ineen met de continentale renner Louis Louvet (St Michel-Auber93) en zij mochten ruim acht minuten voorsprong pakken.

Onder aanvoering van AG2R Citroën, de ploeg van Greg Van Avermaet, en BORA-hansgrohe, dat met onder anderen Felix Großschartner en Pascal Ackerman van start ging, werd de voorsprong vervolgens geleidelijk teruggebracht. Bij de eerste doorkomst in Bellegarde, na vijftig kilometer, bedroeg het verschil nog zes minuten. Een kleine vijftig kilometer verder was daar nog amper een minuut van over en kregen de renners alvast een eerste keer de slotklim, de Côte de la Tour, voor de wielen geschoven.

Ondanks hun nog kleine voorsprong, gingen de drie vluchters in de smalle straten strijden om de eerste bergtrui. Paquot en Delettre maakten er een lange sprint van, die uiteindelijk door de renner van Delko werd gewonnen. Het peloton hield de kopgroep vervolgens nog kilometerslang binnen schot, maar met nog tien kilometer te gaan werden de vluchters dan toch ingelopen. Kern Pharma en Total Direct Energie leidden het peloton de laatste tien kilometer in, waarna de beste posities in aanloop naar de slotklim werden ingenomen.

Val van meerdere renners

Daarbij werd ook gevallen. Op zes kilometer van de streep gingen meerdere renners tegen de grond, onder wie Felix Großschartner. Dat zorgde voor een breuk in het peloton. Ook Alberto Bettiol en Alexys Brunel, de nummers twee en drie van vorig jaar in het klassement, werden opgehouden. Lotto Soudal en Trek-Segafredo brachten de uitgedunde voorste groep naar de Côte de la Tour. Daar opende Nacer Bouhanni van ver de debatten, maar Christophe Laporte was in staat te antwoorden en de etappezege naar zich toe te trekken.

Achter Laporte en Bouhanni volgden vooral snelle mannen in de uitslag. Mads Pedersen eindigde op de derde plaats, voor Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Michał Kwiatkowski en de jonge Belg Jordi Meeus. Danny van Poppel was op de tiende plaats de beste Nederlander.