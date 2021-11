Laporte droomt nog steeds van winst in Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix

Christophe Laporte zal volgend jaar, voor het eerst sinds zijn profdebuut in 2014, niet meer uitkomen voor Cofidis. De sterke sprinter begint in 2022 aan een nieuw avontuur bij Jumbo-Visma. In gesprek met Velo-Club.net blikt hij alvast vooruit.

De 28-jarige Laporte, die voor twee jaar heeft getekend bij Jumbo-Visma, moet de Nederlandse ploeg versterken tijdens de voorjaarsklassiekers. De Fransman moet straks in de klassiekers Wout van Aert zo lang mogelijk bijstaan. Laporte zal gedurende het seizoen echter ook zijn kansen krijgen op persoonlijk succes. “In de klassiekers werken we met een duidelijke kopman, maar Wout zal ook niet alle voorjaarswedstrijden betwisten”, aldus Laporte.

“Er zullen kansen komen”

“Jumbo-Visma moest de klassiekerkern zien te versterken, om zo wat meer opties te hebben tijdens wedstrijden. Het is logisch dat Wout in bepaalde koersen de kopman zal zijn, maar het blijven onvoorspelbare wedstrijden, die klassiekers. Er zullen dus zeker kansen komen en dan kan ik ook profiteren van het werk van de ploeg. Ik hoop in de toekomst alsnog een grote wedstrijd te winnen. Dat wil ik namelijk al een tijdje.”

Laporte doelt dan op de twee belangrijkste kasseiklassiekers. “Ik droom van winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, maar ik zit momenteel nog niet op het niveau om dergelijke wedstrijden te winnen. Het is echter nog wel steeds een doel, maar ik richt me eerst op een zege op WorldTour-niveau. Wat er verder nog op mijn wensenlijstje staat? Ik wil vooral blijven genieten van de sport en wedstrijden winnen, op individuele basis of in teamverband. Het belangrijkste is echter om plezier te hebben.”

De Fransman moet zijn definitieve programma richting de belangrijkste voorjaarsklassiekers nog uitstippelen, maar zal zijn seizoen beginnen in de Volta ao Algarve of de Ronde van Valencia. Ook een deelname aan Parijs-Nice lijkt nu al zeker.