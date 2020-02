Langeveld blijft positief over deelname aan kasseienklassiekers woensdag 12 februari 2020 om 08:43

Sebastian Langeveld is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Via zijn ploeg EF Pro Cycling laat de Nederlander weten dat hij ondanks deze tegenslag nog altijd een rol denkt te kunnen spelen in de klassiekers. Hij hoopt spoedig weer op de rollen te kunnen rijden.

In de derde etappe van de Ster van Bessèges was Langeveld betrokken bij een valpartij, met een gebroken sleutelbeen als resultaat. Een flinke tegenvaller, net nu zijn geliefde voorjaarsklassiekers eraan komen. Langeveld moest aan de breuk worden geopereerd en dat geschiedde afgelopen weekend: “De operatie ging goed”, opent hij zijn verhaal.

“Nu is het zien wanneer mijn lichaam zich goed genoeg voelt om weer op de rollen te rijden. Weer de weg op gaan is de volgende stap. Het kan een week duren, maar ook twee weken”, tekent Langeveld zijn hersteltraject uit. “Ik moet gewoon afwachten hoe het herstel zal gaan. Nu moet ik mijn lichaam de tijd geven die het nodig heeft.”

“Ik ben heel positief over de klassiekers. Het is niet ideaal, maar het is een van die zaken waar je geen invloed op hebt in de voorbereiding”, berust Langeveld. “Ik heb de hele winter voor Vlaanderen en Roubaix getraind en dit is een van de dingen waar je mee om moet gaan. Nu is het een sleutelbeenbreuk, maar het had ook een griepje kunnen zijn of iets anders. Met het team dat achter me staat kunnen we dit probleem tackelen en met een goed plan komen.”