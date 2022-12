Lange revalidatie wacht voor Amund Grøndahl Jansen

Het zit Amund Grøndahl Jansen niet mee. De 28-jarige Noor van BikeExchange-Jayco, die de laatste jaren al de nodige gezondheidsproblemen kende, staat voor een lange revalidatie. De coureur had de laatste maanden last van een beknelde liesslagader en is inmiddels geopereerd.

“Het besef van een soort gevoelloosheid in mijn rechterbeen en pijn in mijn rug was een terugkerend probleem, tot een diagnose werd gesteld. In de periode dat ik genoeg tijd had om te wandelen met het gezin, padel te spelen, te fietsen met mijn broer en om te trouwen, heb ik ook nagedacht over de belangrijke keuzes in het leven. Ik kon toen echter terecht bij een vaatchirurg met een goede staat van dienst in Nederland, die me kon helpen met het probleem”, laat hij weten via Instagram.

Slapend been

Grøndahl Jansen kreeg de diagnose Ilicale endofibrose. Dit staat voor een beknelde liesslagader, waarbij de binnenlaag van de ader te dik wordt en er te weinig toevoer is van bloed richting het been. Dit probleem treedt veel op bij wielrenners. De Noorse wielrenner had dan ook het gevoel met een ‘slapend been’ te lopen en te fietsen. “De operatie is zo te zien goed verlopen en nu moet ik een paar maanden geduld uitoefenen. Dan mag ik – als het goed is – weer beginnen met trainen. Hopelijk met twee goed functionerende benen.”

Amund Grøndahl Jansen gaat op voor zijn derde seizoen in Australische loondienst, maar BikeExchange-Jayco heeft nog weinig plezier gehad aan de klassiekerspecialist en sprintaantrekker. De voormalig renner van Jumbo-Visma kende in zijn eerste seizoenen voor BikeExchange-Jayco de nodige fysieke malheur. De renner kampte vooral met langdurige coronaklachten.