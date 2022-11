Laatste ploeg eert Davide Rebellin: “Het doet zoveel pijn om afscheid te nemen”

De laatste ploeg waarvoor Davide Rebellin in actie kwam, Work Service Vitalcare Vega, heeft in een bericht op sociale media afscheid genomen van de overleden Italiaan. Daarin wordt Rebellin, die 51 jaar oud werd, bedankt voor bewezen diensten. “Rust in vrede”, zo sluit de ploeg het bericht af.

“Beste Davide, blijf fietsen. Zoals je dat altijd deed je met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie. Dit is niet hoe we ons de toekomst samen hadden voorgesteld en het is niet eerlijk dat we ons zo plotseling moeten overgeven aan jouw tragische afwezigheid.”

“Op dit moment doet het zoveel pijn. We moeten afscheid nemen van een kampioen en een referentiepunt voor ons allemaal. Tegen je familie, je dierbaren, je vrienden en alle fans die, net als wij, op dit moment om jou huilen, willen we zeggen dat we ons jou blijven voorstellen op de fiets. Daarboven, in de lucht, op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe beklimmingen en zelfs nieuwe uitdagingen.”

Het continentale team van Work Service Vitalcare Vega, dat op een Italiaanse licentie reed, had Rebellin in 2021 en 2022 onder contract. In dienst van die formatie reed de Italiaan nog meermaals top-10- en top-20-resultaten in profwedstrijden. Vorige maand sloot Rebellin zijn carrière officieel af in de Veneto Classic.

