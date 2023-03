LAATSTE KANS: Bestel vóór woensdag jouw nieuwe RIDE en krijg hem deze week thuisgestuurd

Ride

Aanstaande vrijdag verschijnt de nieuwe RIDE en kunnen wielerliefhebbers zich weer verheugen op een 180 pagina’s dik magazine vol verhalen over wat de wielersport zo mooi maakt. Bestel hem nu online voor slechts € 9,95 en geniet dit weekend van de mooiste wielerverhalen.

In de nieuwe RIDE lees je:



Een uitgebreide teamgids met daarin aandacht voor alle mannen- en vrouwenteams

Een 10 pagina’s lang interview met Tourwinnaar Jonas Vingegaard

Een portret van Annemiek van Vleuten met schitterende foto’s van haar trainingsstage in Colombia

Een dubbelinterview met Sven en Thibaut Nys

Een portret van Tom Pidcock

We leggen Mike Teunissen enkele pittige vragen en dilemma’s voor

De columns van Robert Gesink , Thomas De Gendt en Richard Plugge

Reportages over de mooiste fietsbestemmingen: Mallorca , Trentino, Anzère, die Bucklige Welt, het Zwitserse kanton Vaud en fietsen in Oman

Cannondale , de Trek Boone van Veel aandacht voor materiaal: de Canyon Aeroad CFR van Team Movistar , de gloednieuwe, de Trek Boone van Thibau Nys , de Van Nicholas Zephyr en de Koga Kinsei

Nog heel veel meer heerlijke wielerverhalen!

Hier lees je de complete inhoudsopgave

Betaal geen verzendkosten

Wanneer je tijdens de pre-sale jouw exemplaar bestelt, betalen wij de verzendkosten voor je. Bestel vóór woensdag 8 maart jouw editie en ontvang hem nog voordat hij in de winkel ligt in jouw brievenbus (alleen gelding voor adressen in Nederland).