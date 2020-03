La Vuelta Holanda: “De voorbereidingen gaan gewoon door” donderdag 26 maart 2020 om 17:58

De 75e editie van de Vuelta a España start op vrijdag 14 augustus in Utrecht, maar koersdirecteur Javier Guillén zal toch met enige bezorgdheid kijken naar de verdere verspreiding van het coronavirus. In Nederland gaan de voorbereidingen voorlopig ‘gewoon’ door, zo vertelt de projectleider van La Vuelta Holanda aan BN DeStem.

Martijn van Hulsteijn is als projectleider van organisatiecomité La Vuelta Holanda nog altijd druk bezig om de start van de Ronde van Spanje tot in de puntjes te verzorgen. “We zitten uiteraard met veel vragen die we niet kunnen beantwoorden, maar voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen en het maken van veiligheidsplannen gaan gewoon door.”

“Daar kunnen we niet mee stoppen”, zo vertelt Van Hulsteijn. “Anders zouden we in tijdnood komen wanneer de Vuelta toch doorgaat.” Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch, vertrekplaats van de tweede etappe naar Utrecht, zegt het volgende. “We kunnen het ons nu niet permitteren om een maand niks te doen, maar het reserveren van podia en het laten maken van doeken stellen we nu nog uit.”

Officiële aftrap uitgesteld

Guillén houdt dan weer rekening met verschillende scenario’s, nu elk land maatregelen heeft genomen omtrent het coronavirus, maar vooralsnog houden de Spanjaard en zijn team vast aan de plannen zoals zij die eerder presenteerden. “Wat heeft het voor zin om nu aan nieuwe etappes te werken als we niet weten welke ritten niet gehouden zouden kunnen worden?”

De officiële aftrap het Nederlandse programma van de Ronde van Spanje is in elk geval uitgesteld vanwege het coronavirus. In aanloop naar de start van de Vuelta zouden op woensdag 29 april evenementen in onder meer Breda, Den Bosch en Utrecht op het programma staan, maar deze feestjes gaan niet door.