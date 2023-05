La Vuelta Femenina: Starttijden openingsploegentijdrit in Torrevieja

De La Vuelta Femenina gaat van de start! De strijd om de rode trui barst maandag los met een ploegentijdrit in Torrevieja. De teams krijgen een parcours van 14,5 kilometer voorgeschoteld, waar de eerste verschillen gemaakt kunnen worden. WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Het Spaanse Sopela Women’s Team bijt om 12.37 uur het spits. Goed een uur later, om 13.43, is Movistar de laatste ploeg die op het startpodium verschijnt. Zij hebben met Annemiek van Vleuten immers de winnares van vorig jaar in de gelederen. Drie minuten voor Movistar vertrekt SD Worx, dat deze ronde mikt op de eindzege met voorjaarsveelvraat Demi Vollering. Jumbo-Visma, met onder meer Marianne Vos en Riejanne Markus, is om 13.19 aan de beurt.

12.37 uur – Sopela Women’s Team

12.40 uur – Farto-BTC Women’s Cycling Team

12.43 uur – Antabria Deporte – Rio Miera

12.46 uur – Soltec

12.49 uur – Massi – Tactic Women’s Team

12.52 uur – Bepink

12.55 uur – Laboral Kutxa Fundación Euskadi

12.58 uur – Bizkaia Durango

13.01 uur – Eneicat – CMTeam – Seguros Deportivos

13.04 uur – Coop – Hitec Products

13.07 uur – Israel Premier Tech Roland

13.10 uur – St Michel – Mavic – Auber93

13.13 uur – Liv Racing TeqFind

13.16 uur – Jayco AlUla

13.19 uur – Jumbo-Visma

13.22 uur – EF Education-TIBCO-SVB

13.25 uur – Team DSM

13.28 uur – UAE Team ADQ

13.31 uur – FDJ-SUEZ

13.34 uur – Canyon//SRAM Racing

13.37 uur – Trek-Segafredo

13.40 uur – SD Worx

13.43 uur – Movistar

