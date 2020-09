‘Kwiatkowski verlengt bij INEOS Grenadiers en debuteert in Parijs-Roubaix’ vrijdag 11 september 2020 om 14:14

Michal Kwiatkowski (30) voelt zich naar eigen zeggen goed bij INEOS Grenadiers en wil zijn contract verlengen. Daarnaast gaf de voormalige wereldkampioen ook aan dat hij voor het eerst sinds 2018 de Vlaamse klassiekers zal rijden. En hij maakt zijn debuut in Parijs-Roubaix.

“Ik ben nog aan het onderhandelen”, vertelt Kwiatkowski aan Het Nieuwsblad, “maar alles wijst in de richting dat ik nog enkele jaren zal bijtekenen.” Na vier jaar Quick-Step verhuisde de Pool in 2016 naar het toenmalige Team Sky.

In hetzelfde gesprek schiep Kwiatkowski ook duidelijkheid over zijn programma na de Tour. “Ik doe eerst het WK in Imola, gevolgd door de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar ik mijn debuut maak.”

Ook Schachmann debuteert in kasseiklassiekers

Ook Maximilian Schachmann, de 26-jarige Duitser van BORA-hansgrohe, zal dit jaar overigens van start gaan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Een ideale gelegenheid”, noemt de winnaar van Parijs-Nice het. “Het zijn de laatste koersen van het seizoen. Als ik val, komt er daarna niets meer in het gedrang.”