Kwalificatiemomenten NK tijdrijden in Enkhuizen

Wielervereniging West-Frisia organiseert deze maand in Enkhuizen drie trainingstijdritten die als kwalificatiemoment gelden voor het NK tijdrijden, dat woensdag 16 juni in Emmen wordt verreden.

De kwalificatiemomenten staan gepland voor donderdag 20 mei (belofte-mannen), woensdag 26 mei (elite-vrouwen) en donderdag 27 mei (elite-mannen). De trainingstijdrit telt als een belangrijke indicator voor mogelijke deelname aan het NK tijdrijden in Emmen. Op basis van de uitslag van deze tijdrit wordt de startlijst voor het NK opgemaakt. Daarnaast is het mogelijk dat de KNWU na overleg met de districtscoördinatoren en bondscoaches renners/rensters een startplek aanbiedt.

Bij het NK is er startgelegenheid voor 48 renners en rensters per categorie. Op het NK worden in totaal vijf kampioenschapstruien uitgereikt, in de categorie belofte-mannen, elite-vrouwen zonder contract, elite-vrouwen met contract, elite-mannen zonder contract en elite-mannen met contract. Renners en rensters die voor een continentale ploeg rijden zijn niet automatisch geplaatst voor het NK tijdrijden en moeten zich via de bovenstaande criteria kwalificeren.