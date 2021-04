Kuss stijgt in Romandië, Kruijswijk niet mee in finale

Sepp Kuss is de top tien van de Ronde van Romandië binnengedrongen. In Estavayer kwam de Amerikaanse renner van Jumbo-Visma in de eerste groep achter ritwinnaar Marc Soler over de streep, waardoor hij naar de elfde plaats klom.

“Het was een bijzonder zware rit”, stelde ploegleider Jan Boven vast. “De weersomstandigheden waren niet om over naar huis te schrijven: heel de dag regen en zo’n acht graden. Jos van Emden en Tony Martin hebben de ploeg goed af kunnen zetten in de finale.”

Daarna was het aan de kopmannen van de ploeg, Sepp Kuss en Steven Kruijswijk. “We hebben vandaag een knappe Sepp gezien. Het is alleen jammer dat Steven uiteindelijk niet mee kon het laatste stuk. En Gijs Leemreize zat netjes bij Steven in de groep.”