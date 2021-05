Kuss eindigt als veertiende in Romandië: “Hij heeft als een leider gereden”

Jumbo-Visma wist twee jaar geleden met Primož Roglič nog de Ronde van Romandië te winnen, maar de Nederlandse formatie speelde dit jaar een bijrol in de Zwitserse rittenkoers. Sepp Kuss was uiteindelijk de beste renner in het klassement: de Amerikaan werd veertiende.

Kuss (26) moest in de slottijdrit rond Fribourg nog twee plekken inleveren, maar volgens ploegleider Jan Boven heeft de Amerikaanse klimmer een goede beurt gemaakt. “Sepp heeft veel goeds laten zien. Hij heeft als een leider gereden. We hebben de afgelopen week het maximale eruit gehaald. Er heerst wat teleurstelling, maar uiteindelijk was het een eerlijke koers qua niveau.”

“Iedereen had last van dezelfde weersomstandigheden en de renners die daar het beste mee om konden gaan, hebben gewonnen.” In de afsluitende tijdrit konden de renners van Jumbo-Visma geen rol van betekenis meer spelen. “Het is niet de dag geworden waar wij op hoopten”, aldus Boven. “Gisteren zagen we al dat Steven (Kruijswijk, red.) en Sepp het moeilijk hadden.”

“Ze hebben zich helemaal leeggereden en dat zag je vandaag terug. Ondanks de goede verkenning en de vechtlust ontbeerden beide renners de kracht om vandaag een mooi resultaat neer te zetten op dit zware parcours. We hebben gemengde gevoelens, maar we hebben gedaan wat we moesten doen en we hebben het als ploeg nergens laten liggen.”