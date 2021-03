Kruijswijk verrast zichzelf: “Voor mijn gevoel moest ik er echt nog inkomen”

Steven Kruijswijk werd dinsdag vijfde in de tijdrit van de Ronde van Catalonië. De kopman van Jumbo-Visma staat daardoor op de vierde plaats in het algemeen klassement, daags voor de eerste echte bergetappe naar Vallter 2000. “Het verbaast me dat ik uiteindelijk vijfde werd”, reageert Kruijswijk na zijn tijdrit.

“Na een zware editie van Parijs-Nice moest ik er voor mijn gevoel echt nog een beetje inkomen hier. Ik had niet verwacht dat ik vandaag in de top van de daguitslag zou kunnen eindigen”, aldus de klimmer, die 33 seconden moest toegeven op ritwinnaar Rohan Dennis.

In het klassement staat Kruijswijk nu vierde, op vijf seconden van de nieuwe klassementsleider João Almeida. Ook Brandon McNulty en Luis Léon Sánchez staan nog voor de Nederlander. “De prestatie van vandaag geeft mij een hoop vertrouwen richting de komende dagen. Ik denk dat iedereen in de ploeg vandaag een sterke tijdrit heeft afgewerkt. Het doet me deugd om te zien dat de ploeg in de breedte heel erg goed rijdt”, zegt de kopman.