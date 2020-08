Kruijswijk over ploegmaat Dumoulin: “Hij is op de goede weg” zondag 9 augustus 2020 om 12:03

Tom Dumoulin verloor gisteren na het nodige kopwerk vijf minuten in de Tour de l’Ain, maar zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk heeft vertrouwen in de Limburger. “Voor Tom is het een kwestie van het vinden van vertrouwen. Hij is op de goede weg”, zo vertelt Kruijswijk in gesprek met de NOS.

Jumbo-Visma maakte gisteren indruk tijdens de tweede etappe van de Tour de l’Ain. De Nederlandse formatie nam de koers in handen op weg naar Lélex Monts-Jura en zag Primož Roglič na een felbetwiste etappe de sprint winnen. “Ik denk dat we het mooi hebben gespeeld”, aldus Kruijswijk. “Het was ons plan om de boel aan te jagen.”

“Het is altijd afwachten wat Team Ineos van plan is, maar we deden wat we moesten doen. We hebben richting de finale het initiatief genomen. We probeerden in de slotfase ons numerieke overwicht uit te spelen. Ik probeerde zelf nog weg te komen in de finale, maar het was lastig. Er stond best wel wat tegenwind, dus trokken we de kaart van Roglič voor de sprint.”

“Het is een goed voorteken dat iedereen op niveau is”

“Of we onze spierballen wilden laten zien? Niet zozeer, het was meer een kwestie van het kweken van vertrouwen. We komen uit een lange trainingsperiode en het was een vraagteken hoe we ervoor stonden. Het was echt onze eerste wedstrijd, terwijl andere renners wellicht al wat koersen hebben gereden. Het is een goed voorteken dat iedereen op niveau is.”

“We hopen zo verder te kunnen werken naar de Tour”, aldus Kruijswijk. Op de laatste beklimming van de dag besloot Tom Dumoulin om zich weg te cijferen voor Kruijswijk en Roglič. “Het afhaken van Tom was niet gepland. Hij vertelde ons dat hij zich niet super voelde, maar uiteindelijk trok hij wel de hele boel op gang. Zo slecht was hij dus helemaal niet. Dat zal ik hem ook wel zeggen.”