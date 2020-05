Kruijswijk en Gesink loodsen Jumbo-Visma naar etappewinst in virtuele Giro d’Italia zaterdag 2 mei 2020 om 19:17

Jumbo-Visma heeft de vijfde etappe in de virtuele Giro d’Italia gewonnen. Robert Gesink en Steven Kruijswijk klokten zaterdag de eerste en derde tijd in de etappe naar Laghi di Concano: ruim genoeg om het Astana en Androni Giocattoli-Sidermec achter zich te laten.

Gesink deed in totaal 53 minuten en 5 seconden over de dertig kilometer lange etappe, waarin er veel hoogtemeters overwonnen moesten worden. Daarmee was hij 39 seconden sneller dan Jakob Fugslang en 1 minuut en 17 seconden sneller dan ploeggenoot Kruijswijk.

In het algemeen klassement verandert er niet zoveel. Astana staat nog steeds comfortabel aan de leiding met een voorsprong van 26 minuten en 15 seconden op Jumbo-Visma en zelfs 38 minuten en 7 seconden op Androni Giocatolli-Sidermec.

Vrouwen

De Italiaanse nationale selectie ging er bij de vrouwen met de zege vandoor. Erica Magnaldi en Soraya Paladin bleven Astana en Trek-Segafredo met een voorsprong van enkele minuten. In het algemeen klassement staat Trek-Segafredo nog altijd ruim aan de leiding.