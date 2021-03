Kron eerste leider in Catalonië: “Geweldige eerste zege in de WorldTour”

Andreas Kron mag zich de eerste leider van de Ronde van Catalonië 2021 noemen. De 22-jarige Deen van Lotto Soudal wist maandag de openingsrit te winnen, door de sprint van een viertal te winnen. “Dit is echt fantastisch”, reageert Kron. “Het is mijn eerste rittenkoers in de WorldTour en meteen mijn eerste zege in de WorldTour.”

Kron, een heuvelspecialist die vorig jaar een etappe won in de Ronde van Luxemburg, sprong in de finale mee in een kopgroep van vier. Zij hielden stand tot op de streep, waarna Kron in de sprint de kroon op het werk zette. Hij versloeg Luis Léon Sánchez, Rémy Rochas en Lennard Kämna.

“Dit is te gek”, aldus de Deen. “Veel meer kan ik er niet over zeggen. We hebben vandaag hard gewerkt als ploeg. Het was een zware etappe en hadden Sylvain Moniquet in de kopgroep mee. Hij pakt ook nog de bergtrui. Daarna kwam ik in de kopgroep terecht en won ik de sprint. Dat is geweldig en heel speciaal.”

Dinsdag gaat de honderdste editie van de Ronde van Catalonië verder met een individuele tijdrit. Kron verdedigt een voorsprong van vier seconden op Sánchez, zes seconden op Rochas en tien seconden op Kämna. Een uitgedund peloton staat op 26 seconden achterstand in het klassement.