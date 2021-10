Kristoff en Trentin voeren UAE Emirates aan in Parijs-Roubaix

Alexander Kristoff en Matteo Trentin zijn de voornaamste speerpunten binnen de selectie van UAE Emirates voor Parijs-Roubaix. Kristoff wist, ondanks zijn kwaliteiten, nog nooit echt te schitteren in de Noord-Franse klassieker. Ook Trentin is nog op zoek naar een uitschieter in Roubaix.

Kristoff stond al vaak aan de start van Parijs-Roubaix, maar zijn voorlopig beste prestatie is een tiende plaats in 2015. In zijn wonderjaar, Kristoff boekte dat seizoen onder meer overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs, GP Ouest France Plouay en de Driedaagse Brugge-De Panne, won hij de sprint van een achtervolgende groep. De vraag is of de snelle Noor zich zondag kan mengen in de strijd om de zege.

Voor Trentin is het ook niet de eerste kennismaking met Parijs-Roubaix. De Italiaan, die een frustrerend WK achter de rug heeft, wist echter nog nooit uit te blinken in de kasseiklassieker. DNF, 95ste, 51ste, 36ste, 88ste, DNF en 43ste: dat zijn de uitslagen van Trentin in Parijs-Roubaix.

De selectie van UAE Emirates bestaat verder uit de Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria, de Deense hardrijder Mikkel Bjerg, de Noorse ex-beloftenwereldkampioen Sven Erik Bystrøm, de trouwe knecht Vegard Stake Laengen en de jonge Portugees Rui Oliveira.

Selectie UAE Emirates voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Mikkel Bjerg

Sven Erik Bystrøm

Fernando Gaviria

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Rui Oliveira

Matteo Trentin

