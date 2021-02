Kristoff en Trentin speerpunten UAE Emirates in Omloop en Kuurne

UAE Emirates mikt met Alexander Kristoff en Matteo Trentin op succes in het Openingsweekend. Beide heren zijn namelijk door ploegleider Allan Peiper als leiders aangeduid voor het Vlaamse openingsweekend.

Zowel Kristoff als Trentin krijgen ieder twee landgenoten mee aan hun zijde. Sven Erik Bystrom en Vegard Stake Laengen vormen samen met Kristoff de Noorse delegatie, terwijl Marco Marcato en Oliviero Troia met Trentin een Italiaans blok vormen. Ryan Gibbons completeert de formatie in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Vorig jaar eindigde de klassiekercampagne goed voor mij met een podium in de Ronde van Vlaanderen”, opent Alexander Kristoff zijn verhaal in een persbericht van de ploeg. “We willen laten zien dat we niet alleen een ploeg zijn voor de grote rondes, maar dat we ook in de klassiekers ons mannetje staan. Trentin is een goede toevoeging aan het team en we hopen dat we elkaar in de finales kunnen helpen.”

Tegelijkertijd met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne wordt er ook in Frankrijk gekoerst. In de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drome Classic gaan onder meer ex-wereldkampioen Rui Costa en Valerio Conti van start namens de WorldTour-ploeg.

Selectie UAE Emirates voor de Omloop Het Nieuwsblad (27 februari) en Kuurne-Brussel Kuurne (28 februari) 2021

Sven Erik Bystrom

Ryan Gibbons

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Matteo Trentin

Oliviero Troia

Selectie UAE Emirates voor de Faun-Ardèche Classic (27 februari) en de Royal Bernard Drome Classic (28 februari) 2021

Valerio Conti

Alessandro Covi

Joe Dombrowski

Rui Costa

Cristian Muñoz

Ivo Oliveira

Aleksandr Riabushenko