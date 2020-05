Kreuziger heeft nog één doel voor ogen: “Ritwinst in de Tour” donderdag 14 mei 2020 om 17:32

Roman Kreuziger mocht vorige week 34 kaarsjes uitblazen, maar de Tsjech is nog niet klaar als wielrenner. “Ik wil voor het einde van mijn loopbaan nog een etappe winnen in de Tour de France”, zo vertelt Kreuziger in de NTT-podcast Unclipped.

Kreuziger begon zijn professionele wielercarrière in 2006 bij Liquigas en wist sindsdien enkele grote wedstrijden te winnen. Zo won de klassementsrenner de rondes- van Romandië en Zwitserland en was hij zeven jaar geleden de beste in de Amstel Gold Race. Er ontbreekt echter nog iets op zijn palmares: een ritzege in de Ronde van Frankrijk.

De coureur van NTT Pro Cycling werd al eens vijfde, tweemaal achtste én tiende in de Tour, maar wacht nog op die ene uitschieter. “Ik heb al een keer een etappe gewonnen in de Giro d’Italia”, zo doelt Kreuziger op zijn ritzege op Alpe di Pampeago. “Dat was echt fantastisch. Ik wil voor het einde van mijn loopbaan ook nog zegevieren in de Tour.”

Kreuziger reed vaak voor eigen rekening, maar was ook geregeld een trouwe knecht voor kopmannen als Alberto Contador, Esteban Chaves en de gebroeders Adam en Simon Yates. “Ik heb altijd veel energie gestoken in een klassement, maar ook in dienst gereden van kopmannen. Ik wil zelf ook nog een keer op het podium staan.”